Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 24 dicembre su Canale 5, l a piccola Uzum torna a casa dall'ospedale, per la gioia di tutti.

Una settimana più tardi, Demir è ancora disperso e Umit, con la complicità di Cumali, rapisce Adnan. Zuleyha si incontra con la donna per riavere suo figlio, ma l'incontro finisce in tragedia.

Zuleyha confessa ad Ali Rahmet e Fikret di aver sparato a Umit ma, quando i tre giungono sul luogo dell'accaduto, non trovano né il corpo di Umit, né la pistola di Zuleyha e credono che la donna sia ancora viva e in fuga. In realtà il corpo di Umit insieme alla pistola di Zuleyha sono stati presi da Abdulkadir e Hakan che intendono sfruttare la situazione per tenere sotto ricatto Zuleyha.

Inoltre si scopre che a rapire Adnan è stato Cumali, il quale è fuggito dalla villa facendo perdere le proprie tracce. Nel mentre Sermin e Betul continuano a tramare alle spalle di Zuleyha che, anche grazie ai consigli di Ali Rahmet, trova la forza di affrontare la situazione e si dimostra la vera signora degli Yaman. I pericoli però sono dietro l'angolo, poiché Hakan sembra aver messo gli occhi su di lei. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE