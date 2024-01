Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 22 gennaio su Canale 5, Abdulkadir ha un asso nella manica per sbarazzarsi di Zuleyha, di cui capisce che il suo socio Hakan è innamorato.

Quando Betul gli confida di aver sentito Zuleyha confessare di aver ucciso Umit, Abdulkadir passa all'azione e invia al procuratore un plico anonimo contenente la pistola che ha ucciso la dottoressa.

In città, la voce si sparge velocemente ed è Gaffur, in preda al panico, ad avvisare Zuleyha e tutti gli altri alla villa: il Procuratore ha la pistola che ha ucciso la dottoressa Umit. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE