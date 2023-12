Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 22 dicembre su Canale 5, alla tenuta Yaman, tutti affrontano le conseguenze dell'assalto alla villa.

Zuleyha è preoccupata perché Demir è scomparso dopo la sparatoria e teme che sia stato rapito dagli aggressori; Gaffur e Saniye, invece, aspettano che Uzum, ferita da un colpo di pistola, si risvegli dal coma.

Nel frattempo iniziano le indagini e il procuratore, su suggerimento di Umit, si convince che sia stato Demir a far assaltare la villa, così da avere un diversivo per poter scappare alla giustizia.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE