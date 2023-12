Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 21 dicembre su Canale 5, Demir vuole uscire quanto prima di prigione perché è preoccupato di ciò che può fare il suo nuovo nemico Hakan alla sua famiglia.

Così Fikret escogita un piano per farlo evadere e fuggire in Sira. Demir, però, si rifiuta di andarsene senza moglie e figli e quando torna a casa per portare via Zuleyha e i bambini, la villa viene assaltata da un gruppo di uomini armati.

