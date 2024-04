Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 21 aprile su Canale 5, il giorno successivo alle nozze, tutti i braccianti accolgono la coppia di sposi novelli con grande allegria, ma l'aria festosa non contagia Sermin e Betul, che covano sempre più rancore. Nel frattempo, Zeynep costringe Cetin a rivelargli chi sia il padrone di casa in cui si è sistemata e una volta scoperto che si tratta di Fikret, insiste per potergli pagare l'affitto. Abdulkadir incontra causalmente Colak in un ristorante, e i due decidono di fare fronte comune contro il loro nemico: Betul. Zuleyha, con l'aiuto di Gaffur, Rasit e Fadik, scopre che sono state Sermin e Betul a rubare la spilla portafortuna di Leyla e le caccia di casa. Non sapendo dove andare, Sermin chiede ospitalità a Fusun, la quale però si rifiuta di aiutarla poiché non si fida più di lei. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

