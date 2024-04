Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 12 aprile in prima serata su Canale 5, Abdulkadir, accecato dalla rabbia perché Betul ha sposato Colak, ha uno scontro violento con lei. Di conseguenza, Vahap caccia Betul e Sermin da casa per conto del fratello.

Nel frattempo, Colak riceve la terza notifica dal comune di Cukurova che lo avvisa dell'imminente demolizione delle strutture abusive del suo ristorante.

Fikret invita a cena Zuleyha per chiederle di sposarla, ma quando sta per farle la proposta scopre che lei e Hakan hanno deciso di sposarsi.

Alla villa arriva un uomo che scongiura Zuleyha di salvare la moglie che rischia di morire per le complicazioni del parto. Ma per arrivare al villaggio dove vivono, c'é solo un ponte sospeso. Nel frattempo, Colak rivela a Cavus il piano che ha ideato per liberarsi di Zuleyha. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

