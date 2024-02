Nell'ultimo episodio della soap opera(titolo originale:), in onda, il procuratore ritira la denuncia a carico di Hakan e l'uomo è libero di lasciare la prigione, con grande gioia della sua promessa sposa, Zuleyha. Il giornale di Cukurova pubblica un'intervista in cui Sermin e Betul cercano di mettere in cattiva luce Zuleyha, descrivendola come un'arrampicatrice sociale. Furiosa per le bugie dette sul suo conto, la donna decide di convocare dei giornalisti e di mostrare loro i documenti che provano come Betul abbia agito alle sue spalle, abusando del potere derivante dalla procura di Demir. Intanto, il procuratore viene a sapere che Hulya Gumusogliu e' morta e informa tempestivamente Zuleyha. Guarda la puntata integrale innel video qui sopra. Susono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara , dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

