Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 1 febbraio su Canale 5, Abdulkadir, con i suoi complici Vahap e Cevdet, organizza un piano ai danni di Fikret.

Fikret crede di aver trovato droga in un camion dell'azienda di Zuleyha e accusa Hakan-Mehemet di esserne il trafficante. Ma Vahap ha filmato il ritrovamento e si prepara a montare il filmato per dimostrare che in realtà il trafficante è Fikret.

