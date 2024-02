Nella puntata di Terra amara andata in onda in prima serata giovedì 22 febbraio su Canale 5, Ozhan ed Erdil rapiscono Zuleyha per portarla da Colak. Mehmet salva Zuleyha e Colak si giustifica dicendo che il figlio ha agito di sua iniziativa. In seguito, dopo aver manifestato a Zuleyha i dubbi sull'omicidio di Fekeli, Mehmet viene aggiornato da Fikret sulle scoperte fatte in merito ad Abdulkadir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 22 febbraio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE