Terra amara, la morte di Saniye

Nell'ultima puntata di Terra amara, in onda giovedì 15 febbraio in prima serata, Colak e suo figlio investono Saniye e Gulten

Gulten e Saniye vengono investite

Terra amara torna in prima serata con due nuove puntate, in onda giovedì 15 febbraio su Canale 5.

Nel primo dei due episodi, Gulten e Saniye sono in macchina, quando si trovano costrette a cambiare uno pneumatico. Nel frattempo, Colak è in macchina con il figlio, il quale si trova alla guida. I due stanno parlando dell'imminente matrimonio tra Zuleyha e Hakan-Mehmet, quando, dietro una curva, si trovano improvvisamente davanti le due donne, che vengono travolte.

Gaffur scopre che Saniye è morta

Colak e il figlio fuggono, lasciando Gulten e Saniye a terra in mezzo alla strada. Le due donne vengono trovate da alcuni cittadini di Cukurova, che allertano immediatamente le autorità. Saniye è morta sul colpo, mentre Gulten è viva ma in gravi condizioni e viene portata in ospedale.

Così, il comandante della Polizia si reca a Villa Yaman per dare la triste notizia a Cetin e Gaffur. Quando quest'ultimo apprende la notizia della morte della moglie, si lascia andare a un pianto disperato.

Tutti sono sconvolti per la morte di Saniye, ma si precipitano in ospedale, dove i medici stanno facendo di tutto per salvare Gulten.

