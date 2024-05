L'ultimo episodio di Terra amara andato in onda il 17 maggio in prima serata su Canale 5 è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara, in onda venerdì 17 maggio in prima serata su Canale 5, Sermin e Betul non riescono a trovare una casa in cui vivere e Betul vuole vendicarsi. Ruba un'auto e si reca alla villa per sparare a Zuleyha.

Hakan fa da scudo a Zuleyha e viene colpito al petto da un colpo sparato da Betul. Hakan muore in ospedale tra le braccia di Zuleyha.

Zuleyha, accompagnata da Fikret, porta la salma di suo marito a Smirne per celebrarne i funerali.

Betul, in fuga, incontra Abdulkadir e Vahap anche loro ricercati. I due le propongono di scappare con loro in Siria per sfuggire alla giustizia.

Sermin, dopo aver trovato riparo nelle baracche dei braccianti, sviene in preda ai morsi della fame e viene soccorsa da Lutfiye.

Colak inizia a mettere in giro la voce che sia stata Zuleyha a volere la morte del marito Hakan per ereditarne le grandi ricchezze. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

