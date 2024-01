Terra amara giovedì 11 gennaio in prima serata su Canale 5

Dopo il successo della domenica, Terra Amara arriva in prima serata anche giovedì 11 gennaio. La serie tv turca, trasmessa regolarmente dal lunedì al sabato alle 14.10 andrà in onda con due nuovi episodi in prima visione giovedì 11 gennaio alle 21.20 su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma su Mediaset Infinity.

Il prossimo appuntamento in prima serata di Terra Amara è fissato per domenica 14 gennaio, mentre in day-time prosegue la programmazione consueta.

Terra amara in prima serata, anticipazioni: i timori per Fekeli

Non si hanno più notizie di Fekeli e Lutfiye ha la sensazione che possa essergli successo qualcosa di grave. Zuleyha partecipa alla cena della neo fondata Camera degli Esportatori in cui sono presenti anche il sindaco e Hakan. Betul non viene invitata e Abdulkadir le consiglia di essere più astuta, se mira a diventare la nuova signora di Cukurova. Intanto Zuleyha si reca nell'ufficio del procuratore e scopre che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha dimostrato che Demir non è mai stato nel paese... ma è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Infine Hakan convince il procuratore a scarcerare Fikret, il quale, una volta libero, apprende la notizia della morte dello zio. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE