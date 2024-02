Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 9 febbraio su Canale 5, Zuleyha dice a Lutfiye che Betul ha derubato l'azienda. Le due donne cercano un modo per rivelare a Fikret la brutta notizia. Intanto, ignare di tutto, Betul e Sermin festeggiano l'imminente matrimonio insieme ad alcune signore del circolo. Nell'episodio in onda giovedì 8 febbraio in prima serata, invece, Fikret, Betul, Lutfiye, Sermin, Zuleyha e Hakan si riuniscono per un'occasione speciale in cui Fikret annuncia di voler sposare Betul entro un mese. Sia Betul che Hakan pensano finalmente di potersi lasciare la loro vecchia vita alle spalle, ma Abdulkadir ha progetti diversi e si presenta a casa di Betul per avanzare nuove richieste. Nel frattempo, Azize si sta riprendendo dalla brutta caduta, ma Fadik sospetta che non si sia trattato di un incidente. Infatti, nel cuore della notte, Azize va a svegliare Zuleyha dicendole che è stata Betul a spingerla e non vuole che entri più in casa. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e il mercoledì e il giovedì in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

