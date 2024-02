Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 9 febbraio in prima serata su Canale 5, Hakan vuole avere capire di più sul tentato omicidio di Zuleyha, ma per farlo ha bisogno di incontrare in carcere il presunto colpevole, Mahmut. L'occasione si presenta una sera al ristorante: tra gli avventori c'è anche il Procuratore e Hakan gli sferra un pugno in faccia in modo del tutto ingiustificato facendosi arrestare. Abdulkadir capisce il suo intento ed escogita un piano con Vahap per mettere a tacere Mahmut. Nel frattempo, Zuleyha ha scoperto che Betul ha venduto segretamente alcuni terreni e decide di vendicarsi cacciando via lei e Sermin di casa. Nella puntata in onda nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio, invece, Zuleyha dice a Lutfiye che Betul ha derubato l'azienda. Le due donne cercano un modo per rivelare a Fikret la brutta notizia. Intanto, ignare di tutto, Betul e Sermin festeggiano l'imminente matrimonio insieme ad alcune signore del circolo. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

