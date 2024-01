Saniye e Gaffur, Terra Amara

Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 6 dicembre su Canale 5, Abdulkadir dispone l'uccisione di Azize temendo possa riconoscere Hakan presentatosi a Cukurova come Mehmet Kara e deciso a vendicare la morte del fratello Erkan.

Hakan scopre che Azize è demente e rinuncia a eliminare la nonnina. A Cukurova cresce la fama di Mehemet proprietario del 25% delle quote dell'azienda Yaman che approfittando della misteriosa assenza di Demir pensa al controllo dell'intera azienda e del cuore di Zuleyha. Fekeli sospetta di Hakan e gli chiede un incontro.

Nell'episodio in onda domenica 31 dicembre, Hakan Gumusoglu, sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, incontra Zuleyha nel suo ufficio. Non è disposto a rivendere le azioni dell'azienda Yaman che ha comprato, perché il suo intento è quello di investire in Cukurova.

Hakan, per cercare di conquistare la fiducia di Zuleyha, le concede la sua firma sociale. Fikret, però, è diffidente e cerca di mettere in guardia Zuleyha.

Nel frattempo, Sermin causa nuovi problemi in casa Yaman. Dopo un brutto litigio con Lutfiye, Betul rimprovera la madre perché il suo comportamento rischia di compromettere il suo piano di impadronirsi sia dell'eredità degli Yaman, sia dell'eredità di Fekeli. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE