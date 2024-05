Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 31 maggio in prima serata su Canale 5, Abdulkadir, Betul e Vahap giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera poiché in possesso di un passaporto in cui è riportato il nome di un ricercato. L'uomo, però, riesce a fuggire e a ritornare a Cukurova dove viene scoperto da Colak, il quale minaccia di consegnarlo ai gendarmi. A questo punto, Vahap anticipa Colak piazzando nella sua villa la pistola con cui è stato ucciso Bayram Celik e rivela al comandante dei gendarmi il luogo esatto dove è sepolto il corpo della vittima. Nella puntata in onda venerdì 17 maggio, dopo aver ceduto il patrimonio ereditato da Hakan agli abitanti di Cukurova, Zuleyha viene osannata da tutta la popolazione. Abdulkadir, Vahap e Betul sono in fuga diretti in Siria. Ottengono dei passaporti falsi con cui sperano di passare il confine. Fikret compra l'anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di dichiararsi decide di raccontarle tutto sul suo passato. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

