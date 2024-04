Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 28 aprile su Canale 5, Hamran, un giovane boss della mafia libanese sta per uccidere Hakan per vendicare la morte di suo padre, ma Abdulkadir interviene appena in tempo per salvare l'amico, ferisce Hamran con un colpo di pistola e lo mette in fuga. Hakan, però, teme che l'uomo possa compiere una rappresaglia contro la sua famiglia, così convince Zuleyha ad andare in vacanza, un viaggio di nozze con i bambini al seguito in modo da allontanarsi dalla minaccia di Hamran. Sermin e Betul vivono a casa di Vahap che ha dato loro ospitalità, ma tratta le due donne come delle serve. Quando Abdulkadir le scopre in casa del fratello, le costringe a fare le valigie e ad andarsene, lasciandole di nuovo in mezzo a una strada.

Nella puntata in onda venerdì 26 aprile in prima serata, invece, Sia Hakan che Abdulkadir ricevono dei proiettili da Hamran, che continua a minacciarli. Decidono di chiedere a Vahap di risolvere il problema. Fikret riesce a rintracciare Ali Riza, l'uomo che ha ucciso Fekeli per conto di Abdulkadir, e gli offre di prendersi cura della sua famiglia in cambio della confessione alle autorità, ma lui rifiuta. Anche gli uomini di Abdulkadir trovano Ali Riza; avrebbero il compito di ucciderlo, ma se lo fanno scappare.

Intanto, Vahap continua a perseguitare Colak: fa trovare un topo morto al ristorante, provocando così il panico tra i clienti. Sermin e Betul elaborano un piano per fuggire dall'ospitalità di Vahap. Sermin si presenta alla villa di Colak e riesce a convincere le guardie a lasciarla entrare con la scusa di dover prendere dei vestiti per la figlia, quando in realtà prende una pistola. Hakan cade nella trappola di Hamran, che gli punta una pistola alla testa ed è pronto ad ucciderlo per vendicare la morte di suo padre. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE