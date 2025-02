Marcella Bella e l'ultimo posto al Festival di Sanremo: "Arrivare così in fondo è un colpo di fortuna"

Marcella Bella commenta a Verissimo l'ultimo posto al Festival di Sanremo del suo brano Pelle diamante. E assicura di non esserne dispiaciuta: "Non mi aspettavo molto perché sapevo che la canzone non era molto sanremese. Allo stesso tempo sapevo che avrei dato una scossa perché non se lo aspettavano da me che non sono più una ragazzina". "Io non ho pensato alla classifica e la classifica non ha pensato a me", aggiunge Marcella Bella, 72 anni, con ironia. La cantante preferisce considerare l'ultima posizione un portafortuna: "Arrivare così in fondo è un colpo di fortuna, tanti grandi sono arrivati ultimi: da Vasco Rossi a Zucchero a Tananai".