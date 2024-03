Un'anteprima di quello che accadrà nella prossima puntata della soap turca in onda in prima serata su Canale 5

Hilal Altınbilek (Zuleyha) in Terra amara

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 22 marzo in prima serata su Canale 5, Villa Yaman è stata pignorata e un giornalista, chiamato da Sermin e Betul, è già a caccia dello scoop.

Intanto, Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur e Selamet, ma dopo molte ore, dei due non si ha ancora traccia. Zuleyha, preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rasit. I due uomini sono stati derubati dei gioielli e rinchiusi nel bagagliaio dell'auto. Non potendo rientrare alla villa, Zuleyha decide di portare tutta la famiglia, braccianti compresi, in un hotel dove passare la notte, ma la mattina dopo sul giornale appare una foto di Zuleyha in hotel con i dettagli della sua situazione debitoria.

Sermin ne approfitta per spettegolare con tutti, ma la villa viene dissequestrata e Zuleyha con la famiglia e il personale rientra a casa. In seguito Zuleyha tenta di riappacificarsi con Betul che invece la insulta vantandosi di averla truffata.

Nel frattempo, Hakan ha fatto arrestare l'uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo, ma Fikret pensa ci sia proprio Hakan dietro al rapimento del bambino. In città Hakan e Colak hanno un duro scontro verbale.

Mentre Abdulkadir e Betul sono a casa di lei e parlano del loro futuro, Colak decide di fare visita a Betul. Abdulkadir, all'arrivo di Colak, si fa prendere da un attacco di gelosia, ma Betul lo convince a non farsi vedere.

Nella puntata in onda domenica 17 marzo, invece, Mujdat minaccia di portare via Kerem Ali se Fikret non gli consegnerà 10 milioni di lire. Nel frattempo, Zuleyha dispone soltanto di un giorno per estinguere un ingente debito col fisco. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

