Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 17 maggio in prima serata su Canale 5, Sermin e Betul non riescono a trovare una casa in cui vivere almeno temporaneamente e Betul, bruciante di rabbia per la condizione in cui si trovano, vuole vendicarsi. Così ruba un'auto, si reca alla villa e spara contro Zuleyha, ma Hakan che si trova lì per dirle addio prima di lasciare Cukurova, le fa da scudo e viene colpito al petto. Nella puntata in onda domenica 12 maggio, invece, in tutta Cukurova si diffonde la notizia della morte di Colak. Betul, forte perché erede della fortuna dell'uomo, fa ritorno in città con la madre Sermin.

Le due donne si insediano nella villa di Colak e chiamano l'avvocato per avere un elenco dei suoi beni ereditati. Tuttavia, l'avvocato spiega a Betul che lei non è la moglie di Colak in quanto il matrimonio non risulta agli atti. Ma la realtà non è come sembra. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

