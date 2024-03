Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 15 marzo in prima serata su Canale 5, Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell'azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova. Hakan si rifiuta e Zuleyha, in preda alla rabbia, gli spara. Intanto, Betul si accorge di essere seguita da un uomo di Colak e si rifugia da Abdulkadir, al quale dice che non intende lasciare Colak perché vuole avere la sua eredità. Alla villa, Fikret e Zuleyha passano molto tempo assieme e, in presenza di Lutfiye, Fadik si lascia sfuggire un commento poco opportuno su quanto i due formerebbero una bella coppia. Nell'episodio in onda sabato 9 marzo, invece, Hakan viene liberato prontamente non appena Gungor invia dei documenti alla procura di Cukurova che lo scagionano, attestando un caso di omonimia. A villa Yaman, intanto, continuano gli screzi tra Cevriye e Fadik, quest'ultima con l'aiuto di Bahar fa credere a Cevriye di aver ricevuto un dono molto speciale da Lutfiye per averla aiutata nelle pulizie. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

