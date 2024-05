Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 12 maggio su Canale 5, in tutta Cukurova si diffonde la notizia della morte di Colak. Betul, forte perché erede della fortuna dell'uomo, fa ritorno in città con la madre Sermin. Le due donne si insediano nella villa di Colak e chiamano l'avvocato per avere un elenco dei suoi beni ereditati. Tuttavia, l'avvocato spiega a Betul che lei non è la moglie di Colak in quanto il matrimonio non risulta agli atti. Nella puntata in onda venerdì 10 maggio in prima serata, invece, Betul assolda alcuni scagnozzi per rapire Colak e attuare il piano ordito da mesi per uccidere Zuleyha. Uno degli scagnozzi di Betul giunge alla villa con l'auto di Colak, fingendosi un suo uomo, e invita Zuleyha a incontrarsi con il suo capo nella foresta di Sivrikaya, dove le verrà rivelato il luogo in cui si nasconde Abdulkadir e il nome di chi lo ha aiutato a fuggire. Il piano rischia di saltare quando Cetin accompagna Zuleyha al finto incontro. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

