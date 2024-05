Quando finisce Terra amara: ecco la data dell'ultima puntata

La soap opera turca Terra amara, in onda su Canale 5 dal 2022, sta per concludersi

Hilal Altınbilek (Zuleyha) in Terra amara

Terra amara sta per finire. La fortunata soap opera turca in onda su Canale 5 è alle battute finali: a breve sapremo come si concludono le avventure dei protagonisti.

Terra amara ha debuttato su Canale 5 il 4 luglio 2022, conquistando rapidamente, sin dai suoi primi episodi trasmessi in day-time, un seguito sempre più vasto. Grazie al successo dei pomeriggi su Canale 5, la serie turca ha ottenuto una promozione strategica e vincente in prima serata. I numeri sono altissimi: le puntate sono sempre un record di ascolti, con oltre 3 milioni di spettatori a seguire la trama dei personaggi di Cukurova. Scopriamo insieme quando è previsto il finale di Terra Amara

Terra Amara, quando finisce?

Il gran finale di Terra amara andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 31 maggio. Quella sera, scopriremo come finisce l'avventura di Zulehya e degli altri abitanti di Cukurova e come si conclude la saga iniziata ormai due anni fa.

Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

