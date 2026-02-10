Lunedì 9 febbraio su Canale 5, ottimo debutto per la prima delle due serate evento di Taratata: 18.1% di share (18.8% sul target commerciale) e 2.333.000 spettatori. Picchi di oltre 3.600.000 spettatori.

Lo show musicale, condotto da Paolo Bonolis e prodotto con Friends Tv e Double Trouble Club, ha coinvolto tutta la famiglia, conquistando spettatori di ogni età. In particolare, si segnala il 26.6% di share tra i giovani 25-34 anni.

Il ritorno del format di Banijay ha fatto benissimo anche sul fronte digital: #Taratata nella prima puntata si è posizionato tra gli argomenti più discussi della giornata su X.

Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata di Taratata in streaming su Mediaset Infinity.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Taratata è un prodotto di alta qualità di cui siamo orgogliosi: il talento di Paolo Bonolis, la passione di tutti i grandi artisti che hanno partecipato, l’impegno produttivo di Friends Tv e Mediaset, hanno confezionato una bellissima serata di musica e spettacolo. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana".

