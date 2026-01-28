Taratata, tutti gli ospiti dello show condotto da Paolo Bonolis

Prossimamente, in prima serata su Canale 5, arriva Taratata, il grande show che mette al centro la musica, condotto da Paolo Bonolis. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti.
Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno ospiti del calibro di: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.