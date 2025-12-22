La magia del grande calcio torna sulle reti Mediaset, dove è possibile seguire in esclusiva i match della Supercoppa Italiana per scoprire chi si aggiudicherà il primo trofeo della stagione.

Lunedì 22 dicembre, su Italia 1 alle ore 20.00 in esclusiva assoluta la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana Napoli-Bologna.

In diretta dall’Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il big match che mette in palio il primo trofeo stagionale.

Da un lato il Napoli campione d’Italia che ha superato il Milan in semifinale, dall'altro il Bologna, che ha alzato al cielo l’ultima Coppa Italia e che ha eliminato l’Inter.

Per il grande evento e per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio Mediaset prevede uno studio in diretta su Italia 1 dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Giampaolo Pazzini e Alessio Tacchinardi.