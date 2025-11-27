Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Striscia la Notizia torna in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci.

La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana.

