Dopo il successo della coppia Friscia-Lipari, da lunedì 24 marzo torna dietro al bancone di Striscia la notizia la coppia formata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Michelle e Gerry hanno esordito come coppia al timone del tg satirico di Antonio Ricci nella stagione 2015-2016 e si apprestano a iniziare la loro decima stagione consecutiva: a oggi hanno condotto assieme 396 puntate.

Per Michelle, a Striscia dal 2004, sarà la 21esima edizione consecutiva, con 1407 puntate all’attivo: "Il mio desiderio di tornare dietro al bancone con il mio compagno ormai di vita rimane immutato e sono carica di energia rinnovata per questa mia 21esima edizione. Non vedo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia televisiva, con Gerry e con il pubblico che ci segue".

Per Gerry, che ha debuttato dietro al bancone più famoso d’Italia nel 1996, le puntate totali condotte sono 632: "In questo clima di complottenza l’unica certezza che ci rimane è sedersi dietro il bancone di Striscia. Farlo in compagnia di Michelle aggiunge quel sano piacere di connivenza, ormai trentennale. Certo non provoca inappetenza!".

