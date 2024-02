A Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegna alla cantante il suo primo Tapiro d'oro: "Non ero triste come sembrava da quei due secondi"

Nella puntata di martedì 13 febbraio di Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna ad Annalisa il suo primo Tapiro d’oro. La cantante si è classificata solo terza dopo aver iniziato il Festival di Sanremo da super favorita.

"Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così", dichiara la cantante, intercettata a Carcare (Savona) dall’inviato del tg satirico.

E riguardo alla sua espressione delusa dopo la proclamazione del podio, di cui si è molto parlato sui social, dice: "Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l'alto".

