Venerdì 25 ottobre su Canale 5 è andata in onda la quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2. Potete vedere l'ultima puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, abbiamo raccolto le scene più emozionanti della quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2 e le reazioni degli utenti su X.

Simona Cavallari in Storia di una famiglia perbene 2

Storia di una famiglia perbene 2: il riassunto dell'ultima puntata

Falco viene scoperto da Carlo, ma Maddalena riesce a salvarlo. Donato scopre di essere figlio di Guido Palmisano.

Maria ha un'intuizione e lascia Alessandro all'altare. Falco riesce a riunire gli Straziota e i Palmisano nello stesso luogo con lo scopo di farli arrestare, ma il piano non va come previsto.

Per scoprire come va a finire Storia di una famiglia per bene 2, non perdete la quarta e ultima puntata su Mediaset Infinity.

