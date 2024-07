La Rassegna di Sport Mediaset, prende il via il nuovo podcast

Tutte le mattine l'analisi dei principali temi sportivi a cura della redazione di Sport Mediaset, per restare sempre aggiornati su tutte le ultime novità

Il nuovo podcast di Sport Mediaset è disponibile su tutte le piattaforme streaming

Prende il via il nuovo podcast firmato Sport Mediaset e dedicato alla rassegna stampa quotidiana per affrontare i principali temi di attualità con analisi e approfondimenti. Ogni mattina, su tutte le piattaforme streaming, sarà disponibile un nuovo episodio di circa 15 minuti dedicato alle ultime novità dal mondo dello sport e gli argomenti dibattuti sui principali quotidiani nazionali e di settore.

Riflettori puntati ovviamente sul calcio, dalle mosse di mercato ai risultati delle squadre in campo, ma anche sugli altri sport come il tennis, che sta vivendo un periodo d'oro per gli atleti italiani, fino alle Olimpiadi e al mondo dei motori.

Per ascoltare gli episodi già pubblicati e restare sempre aggiornati sulle notizie sportive, basta andare su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o il sito di Sportmediaset.it.

