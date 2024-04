Se potessi dirti addio, le anticipazioni della terza puntata

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nel terzo e ultimo appuntamento della serie con Anna Safroncik e Gabriel Garko, in programma venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5

Cosa succederà nella terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio? Nell'episodio in programma venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5, anche se Marcello non è più un suo paziente, Elena continua ad aiutarlo nella ricerca del suo passato. Riemergono altri ricordi nella mente dell'uomo, ricordi molto dolorosi. Nello stesso tempo Marcello dà sostegno ad Elena, in difficoltà con le figlie: avendo raggiunto una vicinanza emotiva così profonda, sono pronti a esplorare questo nuovo sentimento? Il destino, sempre beffardo, pone loro davanti una sconvolgente verità.

Se potessi dirti addio: il cast

Oltre all'atteso ritorno sul set di Gabriel Garko e ad Anna Safroncik, già protagonista di serie e film di successo come Le tre rose di Eva, Il ritmo della vita e La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, nel cast della serie compaiono anche la celebre autrice e doppiatrice Myriam Catania - concorrente del Grande Fratello Vip 2020 - e Marco Cocci, già protagonista della pellicola firmata dal cantautore Tommaso Paradiso Sulle nuvole.

