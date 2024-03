Se potessi dirti addio, le anticipazioni della seconda puntata

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nel secondo appuntamento della serie con Anna Safroncik e Gabriel Garko, in programma venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5

Cosa succederà nella seconda puntata di Se potessi dirti addio? Nell'episodio trasmesso venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5, Elena ha ormai scoperto la vera identità del "Paziente 13", ma pensa sia prematuro rivelargliela. Grazie ai colloqui con le persone che popolavano la vita pre-ricovero dell'uomo, Elena viene a conoscenza di suoi dettagli privati e professionali, ed anche di un tremendo trauma che ne aveva sconvolto l'esistenza. Nel primo episodio della fiction con Anna Safroncik e Gabriel Garko, invece, Elena Astolfi torna a lavorare in ospedale dopo un anno di lutto per la morte del marito Lorenzo. Le viene assegnato il "Paziente 13", un uomo che ha perso la memoria e che non sembra avere più un'identità.

Se potessi dirti addio: il cast

Oltre all'atteso ritorno sul set di Gabriel Garko e ad Anna Safroncik, già protagonista di serie e film di successo come Le tre rose di Eva, Il ritmo della vita e La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, nel cast della serie compaiono anche la celebre autrice e doppiatrice Myriam Catania - concorrente del Grande Fratello Vip 2020 - e Marco Cocci, già protagonista della pellicola firmata dal cantautore Tommaso Paradiso Sulle nuvole.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE