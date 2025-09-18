Mediaset Infinity logo
TENSIONE
18 settembre 2025

Enzo Iacchetti contro l'israeliano Eyal Mizrahi: "Str..., vengo giù e ti prendo a pugni"

A "È sempre Cartabianca", l'attore replica alle dichiarazioni del presidente della Federazione Amici di Israele

Momenti di tensione a È sempre Cartabianca, con Enzo Iacchetti che replica duramente alle dichiarazioni dell'israeliano Eyal Mizrahi. Durante la puntata in onda il 16 settembre in prima serata, la trasmissione di Retequattro si è focalizzata sulla situazione di Gaza, raccogliendo il commento al presidente della Federazione Amici di Israele. "È una tragedia non voluta sicuramente da Israele, non voluta da nessuno se non da Hamas. Entrare a Gaza per Israele è grave, perché è una città enorme e moriranno molti soldati" esordisce Eyal Mhiizra, negando l'intenzione di voler uccidere tutti i palestinesi.

Enzo Iacchetti

Tali dichiarazioni, però, scatenano la reazione di Iacchetti: "E come mai ne sono già morti quasi 200mila? Queste sono stro!#@te". E prosegue: "Non è una guerra, avete un intelligence che è la migliore del mondo. Dovevate prenderli in due giorni come avete fatto in Iran. Siete sempre stati aggressori dei palestinesi, volete la loro terra e l'avete sempre voluta".

Gli attriti tra i due non si placano ed Enzo Iacchetti perde la pazienza: "In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio, nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi". E quando Eyal Mizrahi lo accusa di essere fascista, l'attore ribatte: "Cosa hai detto str...? Vengo giù e ti prendo a pugni".

