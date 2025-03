Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 31 marzo al 4 aprile

Una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 31 marzo al 4 aprile nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile

Ilgaz interroga Murat in carcere e capisce che l’uomo si è dichiarato colpevole per coprire qualcuno. Nel frattempo, Ceylin indaga su una possibile testimone in grado di incastrare Yekta, ma scopre che è morta. Seda aiuta Lacin a incontrare Murat in carcere, ma Ilgaz le vede insieme.

Ceylin cerca di ottenere informazioni dalla figlia di Ayla e scopre che Yekta aveva un debito nei confronti della donna, ma non ne conosce ancora il motivo. Intanto, Osman decide di non partire con Zumrut dopo un incontro con la psicologa, lasciandola sola alla stazione.

Ilgaz scopre il segreto di Neva e, insieme a Pars, la affronta per ottenere spiegazioni. Nel frattempo, una nuova testimone dichiara di aver sentito tre colpi di pistola la notte dell’omicidio di Engin, portando Metin ed Eren a cercare il terzo proiettile.

Ilgaz trova il proiettile sul luogo del delitto e, seguendo le sue indicazioni, Eren lo recupera senza difficoltà. Il giudice ordina la custodia cautelare per Ceylin.

Eren arriva in tempo all’udienza e dimostra che il proiettile trovato è compatibile con la pistola di Niyazi e sporco del sangue di Engin.

