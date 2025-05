Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 26 al 30 maggio

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 26 al 30 maggio nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 26 al 30 maggio

Ilgaz e Derya si presentano a casa di Yesim per cercare di capire se la ragazza conosca o meno Inci. Ilgaz ha modo di confermare i suoi sospetti: scopre che Inci in realtà è Yesim. Nota infatti in casa della ragazza delle scarpe da ginnastica da donna sporche di fango fresco.

Dopo la firma del divorzio, sia Ceylin che Ilgaz sono profondamente provati. Nel frattempo, Yesim è stata portata in centrale ma rifiuta di rispondere a qualunque domanda prima di aver parlato con Ceylin.

Infine, Ceylin, Pars e Derya continuano a studiare i fascicoli del caso dell'omicidio di Cihan, mentre Ilgaz tenta di far parlare Yesim e suo padre Suat. Nessuno ottiene risultati, ma in uno degli account utilizzati da Yesim, Ceylin trova dei messaggi privati che la ragazza ha scambiato con quello che sembrerebbe il fidanzato.

