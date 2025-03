Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 17 al 21 marzo

Ecco cosa accadrà dal 17 al 21 marzo nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 17 al 21 marzo

Ceylin e Ilgaz passano la notte nello studio; la mattina seguente arriva Gul e chiede alla figlia di sistemare il suo rapporto. Le racconta anche della lettera scritta dal marito che però ha bruciato. Ilgaz e Ceylin si recano al mobilificio dove Ilgaz è stato convocato per difendere il proprietario in una causa di lavoro. L'udienza avverrà dopo due giorni ma Ceylin, sottovalutando la mole di fascicoli da esaminare, decide di fargli accettare l'incarico. Durante un processo per omicidio, Neva viene colpita da un colpo di pistola sparato dal fratello dell'imputato che la giudice ha condannato all'ergastolo. Serdar insiste per coinvolgere Parla nei loschi affari che conduce con Merve e Cinar. Ilgaz, durante l'udienza in tribunale per il risarcimento al signor Galip da parte dell'azienda, riesce a far confessare al suo assistito la verità riguardo all'infortunio. Galip perde il risarcimento ma è comunque molto grato a Ilgaz per la sua offerta di rappresentarlo nella battaglia legale per l'affidamento della piccola Melike. Infine, Ceylin e Ilgaz cercano di scoprire chi stia complottando nei loro confronti. Il secondo test del DNA conferma la corrispondenza tra Ilgaz e il capello, ma Pars si convince che qualcuno deve aver sostituito il campione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE