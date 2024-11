Segreti di famiglia, il riassunto della settimana dal 18 al 21 novembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Segreti di famiglia, in onda da lunedì 18 a giovedì 21 novembre su Canale 5, Eren riceve una telefonata da Tugce in lacrime che chiede aiuto. Arrivato sul posto, Eren trova Ozlem in fin di vita perché Fatih l'ha picchiata.

Engin ha un malore in carcere e viene trasportato d'urgenza in ospedale. Parla, la nipote di Ceylin, tenta il suicidio e viene ricoverata nello stesso ospedale di Engin.

Ilgaz riesce a scoprire che Engin è stato avvelenato con l'arsenico. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 18 al 21 novembre della serie che vede protagonisti Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz. Segreti di famiglia è in onda su Canale 5 il giovedì in seconda serata e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

