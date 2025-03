Segreti di famiglia, il riassunto della settimana dal 17 al 21 marzo

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, Yekta chiede a Pars di prelevare il DNA di Ilgaz e di confrontarlo con quello trovato nel guanto sulla scena del crimine. Prima del test, Niyazi ruba un capello di Ilgaz per falsare i risultati. Quando l'ex procuratore si sottopone al test, il suo DNA risulta compatibile al cento per cento. Dopo il secondo test, iniziano le indagini per scoprire chi vuole incastrare Ilgaz e Ceylin. Nel mentre, Yekta convince Pars ad interrogare Lacin. Vista la posizione compromettente della donna, spinto dall'amore per Lacin, Murat si assume la responsabilità della fuga di Engin. Pars deposita il tanto atteso capo d'imputazione e Ceylin ci rimane molto male. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 58 al 62 disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

