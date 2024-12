I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Segreti di famiglia andato in onda martedì 3 dicembre in seconda serata su Canale 5

Segreti di famiglia è la serie turca dalle tinte crime che va in onda martedì e giovedì in seconda serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra potete vedere il riassunto della puntata di martedì 3 dicembre di Segreti di famiglia e le reazioni social degli utenti su X.

Segreti di famiglia, cosa succede il 3 dicembre

Ceylin ha uno scontro con Yekta che si trova in ospedale per vedere il figlio Engin che si è risvegliato da poco.

Ilgaz continua ad indagare sulle cause del malore di Engin in carcere e scopre che su un libro del ragazzo ci sono tracce di arsenico.

Yekta è intenzionato a far scappare Engin dall'ospedale e organizza con lui un piano.

