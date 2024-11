I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Segreti di famiglia andato in onda giovedì 28 novembre in seconda serata su Canale 5

Segreti di famiglia è la serie turca dalle tinte crime che va in onda tutti i giovedì in seconda serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra potete vedere il riassunto della puntata di giovedì 28 novembre di Segreti di famiglia e le reazioni social degli utenti su X.

Segreti di famiglia, cosa succede il 28 novembre

Yekta scopre dell'avvelenamento di Engin e se la prende con Seda. Pars, Ilgaz e Ceylin vogliono indagare insieme per scoprire chi ha avvelenato Engin. Tra i tanti sospettati, anche Yekta potrebbe aver tentato di uccidere suo figlio. Ceylin e Ilgaz vanno a cena fuori e trascorrono una bella serata insieme.

