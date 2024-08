I momenti più importanti degli episodi della nuova serie turca Segreti di famiglia andati in onda giovedì 29 agosto su Canale 5

Segreti di famiglia è la nuova serie turca dalle tinte crime che impreziosisce il palinsesto estivo di Canale 5. Tre nuove puntate sono andate in onda giovedì 29 agosto.

Nel video qui sopra, il riassunto degli episodi 33, 34 e 35 di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia, cosa succede il 29 agosto

Pars si precipita nella stanza di Ilgaz convinto che sia stato lui a denunciarlo al Procuratore Capo, per cui Ilgaz capisce che anche in questo caso è stata Ceylin e la accusa di essere opportunista e di usare le persone per i suoi scopi.

Mert va da Metin per avvisarlo che ha fatto sparire la sua macchina perché aveva notato una macchia di sangue. Ilgaz si reca in carcere da Engin: quest'ultimo lo minaccia e gli consegna anche una lettera ultimatum indirizzata a Ceylin. Ceylin decide così di rispondere ai ricatti di Engin faccia a faccia con lui. Poco dopo la donna scopre da Osman che suo padre Zafer è scomparso. Mentre raggiunge Ilgaz in tribunale, Cinar incontra Seda che ha qualcosa da dirgli.

