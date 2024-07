I momenti più importanti dei tre episodi della nuova serie turca Segreti di famiglia andati in onda mercoledì 17 luglio su Canale 5

Segreti di famiglia è la nuova serie turca dalle tinte crime che impreziosisce il palinsesto estivo di Canale 5. Tre nuove puntate sono andate in onda mercoledì 17 luglio.

Segreti di famiglia, cosa succede il 17 luglio

Zafer scopre che Ceylin difende Ozan, che lui crede essere l'assassino di Inci, e la rinnega.

Ozan scopre di essere stato denunciato anche per spaccio e si fa coinvolgere in una rissa in carcere.

Ilgaz sorprende Engin mentre annusa una sciarpa per sentire il profumo di Inci. Ceylin, invece, trova nella cucina dei genitori di Engin una barchetta rossa appartenente a sua sorella. La donna e il procuratore decidono così di tendere una trappola a Engin e a Yekta.

Cinar si sveglia in ospedale accanto a suo padre.

