Segreti di famiglia è la nuova serie turca dalle tinte crime che impreziosisce il palinsesto estivo di Canale 5. Tre nuove puntate sono andate in onda domenica 11 agosto.

Nel video qui sopra, il riassunto dall'episodio 25 all'episodio 27 di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia andrà in onda tutte le domeniche di agosto in prima serata su Canale 5.

Segreti di famiglia, cosa succede l'11 agosto

Yekta si reca da Pars con Engin, portando la documentazione che serve a comprovare la versione del figlio. Pars richiede un mandato di perquisizione per la casa di Yekta ed Engin.

Nel piazzale della villa di Yekta, viene ritrovata una macchia di sangue e Pars chiede ad Eren di prenderne un doppio campione

Engin viene portato in tribunale e dichiara di non essere lui l'assassino di Inci, ma suo padre Yekta. L'avvocato va subito da Pars per convincerlo a far arrestare definitivamente Engin, minacciandolo di svelare un suo grande segreto.

Pars decide di allearsi con Ilgaz, Ceylin ed Eren. Ma Ilgaz non si fida del procuratore.

Metin scopre che il bagagliaio della sua auto è vuoto: il corpo di Zafer è scomparso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE