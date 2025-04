Lunedì 21 aprile e venerdì 25 aprile non vengono pubblicati in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love. La programmazione resta regolare nei restanti giorni della settimana: martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile.

La programmazione di Segreti di famiglia torna quotidiana dalla settimana successiva, con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 22 al 24 aprile

Ilgaz raggiunge Ceylin e la sua famiglia al porto, dove aspettano che Zafer sbarchi dalla nave appena rientrata. Quando Ceylin scopre che il padre non è mai stato a bordo di quell'imbarcazione, Ilgaz decide di informarla del rinvenimento del cadavere nella foresta di Belgrado e di portarla alla sede della scientifica per il riconoscimento attraverso gli indumenti. Al funerale di Zafer sono presenti tutti, persino Yekta, venuto a prendersi gioco del dolore di Ceylin. Dopo il funerale Pars torna in centrale e insieme ad Eren e Metin, cominciano ad indagare sulla morte di Zafer. Infine, la pistola ritrovata con il corpo di Zafer non è compatibile con i proiettili che l'hanno ucciso. Pars fa emettere un mandato e durante la perquisizione in casa dell'ex comandante viene ritrovata una seconda pistola che va alla scientifica.

