Segreti di famiglia, la puntata del 9 aprile in streaming

La puntata del 9 aprile di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 9 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 9 aprile

Per Yekta viene disposta la custodia cautelare su richiesta del procuratore Pars, accolta dal giudice Neva. Yekta si trova estremamente male in carcere, non riesce ad ambientarsi e neanche a rassegnarsi.

Aylin è decisa a divorziare da Osman e chiede a Ceylin di rappresentarla come avvocato. Intanto Ceylin cerca di pensare ai bisogni e alle richieste dei suoi famigliari e, contemporaneamente, studia a fondo il video di Engin.

Ilgaz percepisce che la moglie gli sta nascondendo qualcosa, mentre si riappropria del suo vecchio ufficio in procura.

Derya scopre che il procuratore capo ha assegnato a Pars un caso al quale lei stava lavorando e, furiosa, chiede prima spiegazioni a Melih per poi affrontare Pars stesso.

Cinar e gli altri ritirano i soldi da consegnare a Hatip e si dirigono sul luogo dell'incontro.

