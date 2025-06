Segreti di famiglia, la puntata del 3 giugno in streaming

La puntata del 3 giugno di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 3 giugno dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 3 giugno

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia

Recatosi allo studio di Ceylin per prenderle dei vestiti, Ilgaz incontra le donne della sua famiglia e Gul cerca di affrontare il discorso matrimonio.

Ma non è il momento di discutere di queste cose, la priorità è ovviamente scagionare Ceylin, anche perché, nel frattempo, Yekta sta costruendo un caso contro Ceylin, basato sul racconto di Lacin del giorno in cui Gul si è presentata in casa loro con un lenzuolo funebre. Seda rifiuta di rappresentare legalmente i Tilmen.

