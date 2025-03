Segreti di famiglia, la puntata del 28 marzo in streaming

La puntata integrale del 28 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 28 marzo

Yekta decide di prepararsi a sferrare un potente attacco contro Ceylin, così sguinzaglia i suoi associati alla ricerca di passi falsi nel passato della donna, che possano metterla in cattiva luce con la corte durante il processo. Seda scopre che, pochi mesi prima, Ceylin aveva aggredito Ilgaz ed era stata portata in cella per questo motivo: sarà questa la principale arma di Yekta, insieme alle menzogne che intende far raccontare a Cuneyt. Ceylin nel frattempo chiede aiuto a Mert: la sua intenzione è scoprire il segreto che Engin utilizzava per ricattare suo padre. La donna va poi a trovare Neva, per cercare di escluderla dalla lista dei sospettati, e la sorprende a baciare Cuneyt. La polizia scopre che i proiettili rinvenuti in casa di Niyazi sono stati utilizzati anni prima per compiere due omicidi rimasti irrisolti.

