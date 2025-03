Segreti di famiglia, la puntata del 24 marzo in streaming

La puntata integrale del 24 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 24 marzo

Una scena di Segreti di famiglia

Yekta presenta un ricorso al capo d'imputazione formulato da Pars, ritenendolo troppo indulgente. Nel frattempo, Ilgaz deve rilasciare la sua dichiarazione riguardo la sua presenza sulla scena del crimine ma, al posto del procuratore Ismail, di sua conoscenza, trova il nuovo procuratore Derya.

Anche Pars conosce Derya in quest'occasione e tra i due sembra instaurarsi immediatamente un rapporto di sfida. Pars chiede a Melih di essere assegnato all'indagine su Ilgaz al posto di Derya e scopre che quest'ultima aveva già fatto la stessa richiesta, a condizione di collaborare con lui.

Eren riceve i risultati delle geo-localizzazioni dei suoi agenti e scopre che Goksu è stata presso lo studio legale Tilmen, così lui e Metin la convocano per un interrogatorio. In realtà è stato Niyazi a recarsi in quella zona, con il cellulare di Goksu, per incastrarla.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE