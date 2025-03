Segreti di famiglia, la puntata del 18 marzo in streaming

La puntata integrale del 18 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 18 marzo

lgaz, durante l'udienza in tribunale per il risarcimento al signor Galip da parte dell'azienda, riesce a far confessare al suo assistito la verità riguardo all'infortunio. Galip perde il risarcimento ma è comunque grato a Ilgaz per la sua offerta di rappresentarlo nella battaglia legale per l'affidamento della piccola Melike.

Aylin affronta Zumrut e pretende che quest'ultima si sottoponga al test del DNA per scoprire chi è il padre del bambino che aspetta. Serdar e gli altri, che stanno organizzando il loro losco lavoro, affidano a Parla il compito di ritirare la merce.

Nel frattempo, dopo aver sottoposto Ilgaz a un tampone per il prelievo di materiale genetico, la scientifica confronta il suo DNA con quello del capello ritrovato sul guanto. I risultati danno una compatibilità del cento per cento, ma la spiegazione è semplice: durante la notte, Niyazi si è impadronito di un capello appartenente all'ex procuratore e l'ha utilizzato per falsare i risultati del test.

